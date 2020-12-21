На Марсе нашли удивительный кратер со льдом

https://racurs.ua/n148068-na-marse-obnarujili-figuru-rojdestvenskogo-angela-iz-lda-foto.html

Ракурс

На Марсе обнаружили объект, похожий на изображение рождественского ангела.

Фото сделала автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта эффектная сцена расположена в южной полярной области Марса. Там сейчас лето и запасы льда в полярной шапке находятся на минимальном уровне.

Полюс Марса покрыта ледяной шапкой, толщина которой составляет 1,5 км, а диаметр — около 400 км. Объем полярной шапки составляет 1,6 млн куб. км, однако лишь 12% из этого является водой, остальные — это «сухой лед» (твердый углекислый газ).

Зимой «сухой лед» замерзает из атмосферы, а с потеплением — сублимируется (превращается из твердого вещества в газ). Один из таких процессов и привел к формированию значительной части этого «изображения ангела».

А вот одни из самых характерных черт ангела — его ореол и «голова» образованы ударным кратером, который возник в результате падения на Марс метеорита.

Напомним, NASA обнаружила на Марсе загадочное отверстие.