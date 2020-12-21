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Эпидемию коронавируса назвали «Событием года» 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие. Второе место по важности для украинцев заняла война
на Донбассе. Весенний карантин событием года назвали 12% граждан, при этом это событие также единодушно оценили как негативное. Единственным положительным событием украинцы считают
строительство автодорог в рамках «Большого строительства» — только 5% считают строительство дорог негативом.
Главным событием года в мире большинство украинцев — 38% — также называют начало эпидемии коронавируса, и единодушно оценивают это событие негативно. Гражданские протесты
в Беларуси событием года назвали 16% украинцев, из них 19% считают это событие положительным, а 71% — негативным.
Событие года. Фото: Istock
Главное событие 2020 года назвали украинцы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148066-glavnoe-sobytie-2020-goda-nazvali-ukraincy-infografika.htmlРакурс
Итоги 2020 года подвели социологи. Событием, которое повлияло на жизнь абсолютного большинства людей в 2020 году, стала эпидемия коронавируса.
Соответствующие результаты социологического опроса украинцев обнародовал Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Эпидемию коронавируса назвали «Событием года» 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие. Второе место по важности для украинцев заняла война
на Донбассе. Весенний карантин событием года назвали 12% граждан, при этом это событие также единодушно оценили как негативное. Единственным положительным событием украинцы считают
строительство автодорог в рамках «Большого строительства» — только 5% считают строительство дорог негативом.
В общем только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в прошлом году главное событие года считали положительным 58% респондентов.
Главным событием года в мире большинство украинцев — 38% — также называют начало эпидемии коронавируса, и единодушно оценивают это событие негативно. Гражданские протесты
в Беларуси событием года назвали 16% украинцев, из них 19% считают это событие положительным, а 71% — негативным.
Отметим, что такие результаты не свидетельствуют о симпатии украинцев к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а негативная оценка этого события обусловлена масштабами насилия, которое применяет режим к гражданам. Войну между Арменией и Азербайджаном украинцы также оценивают как негативное событие. Единственным положительным для большинства граждан мировым событием стало появление вакцины от коронавируса.
Мировые события 2020 году в восприятии украинцев также остались в основном негативными — только 17% граждан назвали положительными те события, которые они считают событиями года.
Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Опрос осуществлен методом личного интервью. В рамках исследования было проведено 2 тыс. 4 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, стал разочарованием года для более 40% украинцев, но сохранил титул «Политика года» по версии 20% украинцев. О разочаровании всеми политиками заявили 5% украинцев.
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