Событие года. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148066-glavnoe-sobytie-2020-goda-nazvali-ukraincy-infografika.html

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Итоги 2020 года подвели социологи. Событием, которое повлияло на жизнь абсолютного большинства людей в 2020 году, стала эпидемия коронавируса.

Соответствующие результаты социологического опроса украинцев обнародовал Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Эпидемию коронавируса назвали «Событием года» 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие. Второе место по важности для украинцев заняла война на Донбассе. Весенний карантин событием года назвали 12% граждан, при этом это событие также единодушно оценили как негативное. Единственным положительным событием украинцы считают строительство автодорог в рамках «Большого строительства» — только 5% считают строительство дорог негативом.



В общем только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в прошлом году главное событие года считали положительным 58% респондентов.

Главным событием года в мире большинство украинцев — 38% — также называют начало эпидемии коронавируса, и единодушно оценивают это событие негативно. Гражданские протесты в Беларуси событием года назвали 16% украинцев, из них 19% считают это событие положительным, а 71% — негативным.



Отметим, что такие результаты не свидетельствуют о симпатии украинцев к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а негативная оценка этого события обусловлена ​​масштабами насилия, которое применяет режим к гражданам. Войну между Арменией и Азербайджаном украинцы также оценивают как негативное событие. Единственным положительным для большинства граждан мировым событием стало появление вакцины от коронавируса.

Мировые события 2020 году в восприятии украинцев также остались в основном негативными — только 17% граждан назвали положительными те события, которые они считают событиями года.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Опрос осуществлен методом личного интервью. В рамках исследования было проведено 2 тыс. 4 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, стал разочарованием года для более 40% украинцев, но сохранил титул «Политика года» по версии 20% украинцев. О разочаровании всеми политиками заявили 5% украинцев.