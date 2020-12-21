Юрий Витренко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n148065-ne-stav-ministrom-vitrenko-podal-deklaraciu-na-doljnost-zamestitelya-v-minenergetiki.html

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Юрий Витренко, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины», на назначение которого министром энергетики и вице-премьером недавно не хватило голосов в Верховной Раде, подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы Минэнергетики.

Соответствующая декларация зарегистрирована в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 21 декабря.

В декларации, в частности, указано, что Витренко в «Нафтогазе» в 2019 году получил зарплату в размере более 53 млн грн, еще более 2,2 грн он получил как глава наблюдательного совета «Укрнафты».

Также Витренко в декларации указал, что ему принадлежит компания AYA Securities, которая работает на рынке капитала.

При рассмотрении кандидатуры Витренко на должность министра энергетики 17 декабря за это решение отдали свои голоса лишь 186 народных избранников. Впоследствии в «Слуге народа» заявили, что кандидатуру Витренко могут еще раз рассмотреть — уже в январе.

Напомним, по информации СМИ, для Витренко должность министра энергетики может быть «испытательным сроком» перед последующим назначением его премьер-министром.