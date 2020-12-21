Юрій Вітренко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n148065-ne-stavshy-ministrom-vitrenko-podav-deklaraciu-na-posadu-zastupnyka-v-minenergetyky.html

Ракурс

Юрій Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», на призначення котрого міністром енергетики та віце-прем'єром нещодавно не вистачило голосів у Верховній Раді, подав декларацію як кандидат на посаду заступника очільника Міненергетики.

Відповідна декларація зареєстрована у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 21 грудня.

У декларації, зокрема, вказано, що Вітренко у «Нафтогазі» у 2019 році отримав зарплату на суму понад 53 млн грн, ще понад 2,2 млн грн він отримав як голова наглядової ради «Укрнафти».

Також Вітренко у декларації вказав, що йому належить компанія AYA Securities, котра працює на ринку капіталу.

Під час розгляду кандидатури Вітренка на посаду міністра енергетики 17 грудня за це рішення віддали свої голоси лише 186 народних обранців. Згодом у «Слузі народу» заявили, що кандидатуру Вітренка можуть ще раз розглянути — вже в січні.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, для Вітренка посада міністра енергетики може бути «випробувальним терміном» перед подальшим призначенням його прем'єр-міністром.