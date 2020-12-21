Київ встановить власні доплати медикам у 2021 році, фото — Погляд

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Ракурс

Окремі доплати медикам у 2021 році встановлять у Києві. Це пообіцяв міський голова столиці.

Віталій Кличко на брифінгу 21 грудня розповів, що у вівторок, 22 січня, на позачерговому засіданні депутати Київради розглянуть питання про збільшення із січня 2021 року доплат медпрацівникам.

Кличко залишився незадоволеним обсягом фінансування галузі із держбюджету і доручив департаменту охорони здоров’я та фінансів КМДА запропонувати власні доплати із бюджету столиці на наступний рік.

Лікарі у Києві можуть додатково мати 5 тис. грн, медсестри — 4 тис., молодший медперсонал — 2 тис. грн.

Відповідні зміни внесуть до програми «Здоров'я киян», вони стосуватимуться 30 тис. медпрацівників столиці.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що зарплати лікарям у 2021 році очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов пропонує нараховувати за аналогією з працівниками прокуратури, зважаючи на те, що Верховна Рада ухвалила 15 грудня держбюджет-2021, у якому не було враховано пропозицій МОЗ щодо фінансування медицини та підвищення заробітних плат працівників галузі.