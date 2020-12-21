Киев установит собственные доплаты медикам в 2021 году - детали

https://racurs.ua/n148064-kiev-ustanovit-sobstvennye-doplaty-medikam-v-2021-godu-detali.html

Ракурс

Отдельные доплаты медикам в 2021 году установят в Киеве. Это пообещал мэр столицы.

Виталий Кличко на брифинге 21 декабря рассказал, что во вторник, 22 января, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета рассмотрят вопрос об увеличении с января 2021 года доплат медработникам.

Кличко остался недоволен объемом финансирования отрасли из госбюджета и поручил департаменту здравоохранения и финансов КГГА предложить собственные доплаты из бюджета столицы на следующий год.

Врачи в Киеве могут дополнительно получать 5 тыс. грн, медсестры — 4 тыс., младший медперсонал — 2 тыс. грн.

Соответствующие изменения внесены в программу «Здоровье киевлян», они будут касаться 30 тыс. медработников столицы.

Ранее «Ракурс» сообщал, что зарплаты врачам в 2021 году глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов предлагает начислять по аналогии с работниками прокуратуры, несмотря на то, что Верховная Рада приняла 15 декабря госбюджет-2021, в котором не учли предложений Минздрава по финансированию медицины и повышение заработных плат работников отрасли.