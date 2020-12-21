Півтисячі кажанів знайшли на балконі в Дніпрі. Фото: ДСНС

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Ракурс

Понад 500 кажанів рятувальники вилучили 20 грудня з балкона квартири в Дніпрі.

Кажанів знайшли в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова, повідомляють у прес-службі ДСНС України.

Власники квартири подзвонили в службу порятунку, коли почули під балконною обшивкою незрозумілі звуки. Фахівці демонтували утеплюючу обшивку балкону та виявили цілу зграю.

Відловивши понад 500 кажанів, надзвичайники помістили їх в картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати.

Пізніше рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark у Харкові.

Зазначимо, що в Україні існує понад 25 видів кажанів. Ці істоти знаходять собі прихисток у щілинах будинків, дуплах, розколинах скель та печерах.

Одні полюють і живуть великими колоніями, інші — усамітнюються. Більшість кажанів живиться комахами, але є серед них і справжні хижаки, що п’ють кров.

Фахівці розповіли, що робити, якщо ви знайшли кажана чи той залетів до помешкання. Кажана не можна брати голими руками, краще одягти рукавички. Збивати тварину теж не можна, аби не покалічити.

З приміщення варто забрати домашніх тварин та дочекатися поки кажан сяде на поверхню. Спійманого кажана потрібно посадити в коробку, випускати його можна лише в теплий період року.