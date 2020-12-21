Полтысячи летучих мышей нашли на балконе в Днепре. Фото: ГСЧС

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Более 500 летучих мышей спасатели изъяли 20 декабря с балкона квартиры в Днепре.

Летучих мышей нашли в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова, сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

Владельцы квартиры позвонили в службу спасения, когда услышали под балконной обшивкой непонятные звуки. Специалисты демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю.

Отловленных более 500 летучих мышей спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те могли дышать.

Позже спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark в Харькове.

Отметим, что в Украине существует более 25 видов летучих мышей. Эти существа находят себе приют в щелях домов, дуплах, расщелинах скал и пещерах.

Одни охотятся и живут большими колониями, другие — уединяются. Большинство летучих мышей питается насекомыми, но есть среди них и настоящие хищники, пьющие кровь.

Специалисты рассказали, что делать, если вы нашли летучую мышь или она залетела в квартиру. Летучей мышей нельзя брать голыми руками, лучше надеть перчатки.

Сбивать животное тоже нельзя, чтобы не покалечить. Из помещения следует убрать домашних животных и дождаться пока мышь сядет на поверхность. Пойманную летучую мышь нужно посадить в коробку, выпускать ее можно только в теплый период года.