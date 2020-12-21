Юрій Вітренко, фото: прес-служба Юрія Вітренка

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Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України», можуть призначити прем'єр-міністром після «випробувального терміну» на посаді очільника Міністерства енергетики.

Про це з посиланням на джерела у «Слузі народу» повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вітренко зручний «профспілці великих споживачів електроенергії» в противагу «профспілці великих виробників електроенергії», — зазначив співрозмовник видання.

Також співрозмовник агентства запевнив, що Вітренко не є людиною олігарха Ігоря Коломойського, хоча той визнає його як професіонала.

Джерело агентства в Офісу президента стверджує, що на вибір кандидатури Вітренка ніхто з олігархів не впливав, відповідне рішення ухвалювалося ситуативно.

17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики. Тоді за відповідне рішення проголосували лише 186 народних обранців за необхідних 226. При цьому фракція «Слуга народу», котрі одноосібно має більшість у парламенті, віддала за кандидатуру Вітренка лише 153 голоси.

Згодом очільник фракції Давид Арахамія заявив, що після завершення періоду жорстокого карантину в січні Верховна Рада ще раз може спробувати призначити Вітренка на цю посаду.

Нагадаємо, роботу в «Нафтогазі» Вітренко завершив у липні цього року.