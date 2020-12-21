Вітренка можуть зробити прем'єр-міністром після «випробувального терміну» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n148058-vitrenka-mojut-zrobyty-premier-ministrom-pislya-vyprobuvalnogo-terminu-zmi.htmlРакурс
Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України», можуть призначити прем'єр-міністром після «випробувального терміну» на посаді очільника Міністерства енергетики.
Про це з посиланням на джерела у «Слузі народу» повідомляє агентство «РБК-Україна».
Вітренко зручний «профспілці великих споживачів електроенергії» в противагу «профспілці великих виробників електроенергії», — зазначив співрозмовник видання.
Також співрозмовник агентства запевнив, що Вітренко не є людиною олігарха Ігоря Коломойського, хоча той визнає його як професіонала.
Джерело агентства в Офісу президента стверджує, що на вибір кандидатури Вітренка ніхто з олігархів не впливав, відповідне рішення ухвалювалося ситуативно.
17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики. Тоді за відповідне рішення проголосували лише 186 народних обранців за необхідних 226. При цьому фракція «Слуга народу», котрі одноосібно має більшість у парламенті, віддала за кандидатуру Вітренка лише 153 голоси.
Згодом очільник фракції Давид Арахамія заявив, що після завершення періоду жорстокого карантину в січні Верховна Рада ще раз може спробувати призначити Вітренка на цю посаду.
Нагадаємо, роботу в «Нафтогазі» Вітренко завершив у липні цього року.