Діда Мороза «заламали» за організацію дитячого свята у Білорусі

Дід Мороз. Фото: Istock

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Дід Мороз став жертвою білоруських правоохоронців через нібито організацію «акції». У білоруському місті Новополоцьку його затримали після дитячого свята, звинувативши у викрикуванні гасел та організації мітингу.

Натомість під час свята діти співали пісні та розповідали верші, а про будь-які політичні «акції» мови не йшло. Про це повідомляє TUT. by.

Роль казкового героя для дітей на святі виконував місцевий житель Володимир. За словами чоловіка, його затримали не біля ялинки, а вже після свята. Білоруські правоохоронці намагалися переконати його у тому, що дитяче свято насправді нібито було акцією.

За словами чоловіка, у нього допитувалися, чи вигукував він гасла, та чи організовував мітинг. На що вони отримали відповідь, що це було звичайне дитяче свято, під час якого діти веселилися та пригощалися солодощами, які купив сам Дід Мороз на власні кошти.

Він зазначив, що його протримали в міліції дві години, але згодом відпустили, оскільки раніше чоловік не брав участі у протестах, а складу «злочину» правоохоронцям знайти не вдалося.

Зауважимо, що дитяче свято в Новополоцьку було організоване не міською владою, а самими жителями для малюків, щоб повернути їм атмосферу казки та добра, попри протести, що продовжуються в країні з літа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав силовикам розігнати черговий мітинг у країні. Правоохоронці оточили «Марш мудрості» у столиці Білорусі Мінську і затримували учасників. У марші брали участь переважно люди похилого віку.