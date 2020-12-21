Деда Мороза «скрутили» за организацию детского праздника в Беларуси

Дед Мороз. Фото: Istock

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Дед Мороз стал жертвой белорусских правоохранителей за якобы организацию «акции». В белорусском городе Новополоцке он был задержан после детского праздника, его обвинили в выкрикивании лозунгов и организации митинга.

Однако на самом деле во время праздника дети пели песни и рассказывали стихи, а о каких-либо политических «акциях» речи не шло. Об этом сообщает TUT.by.

Роль сказочного героя для детей на празднике выполнял местный житель Владимир. По словам мужчины, его задержали не у елки, а уже после праздника. Белорусские правоохранители пытались убедить его в том, что детский праздник на самом деле якобы был акцией.

По словам мужчины, у него выясняли, восклицал ли он лозунги, и организовывал ли митинг. На что правоохранители получили ответ, что это был обычный детский праздник, во время которого дети веселились и угощались сладостями, купленными самим Дедом Морозом на собственные средства.

Он отметил, что его продержали в милиции порядка двух часов, но впоследствии отпустили, поскольку ранее мужчина не участвовал в протестах, а состав «преступления» правоохранителям найти не удалось.

Отметим, что детский праздник в Новополоцке был организован не городскими властями, а самими жителями для малышей, чтобы вернуть им атмосферу сказки и добра, несмотря на протесты, продолжающиеся в стране с лета.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко приказал силовикам разогнать очередной митинг в стране. Правоохранители окружили «Марш мудрости» в столице Беларуси Минске и задерживали участников. В марше участвовали преимущественно пожилые люди.