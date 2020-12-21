Новый коронавирус в Великобритании — Европа отправила Лондон на карантин

https://racurs.ua/n148055-novyy-koronavirus-v-velikobritanii-evropa-otpravila-london-na-karantin.html

Ракурс

Из-за нового штамма коронавируса VUI-202012/01 Европа закрывается от Великобритании. Первые случаи нового более заразного и контагиозного коронавируса зафиксировали именно там. За пределами Британии уже обнаружили более 10 случаев нового штамма — в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Он более заразен и распространяется быстрее, чем предыдущий. В понедельник утром состоится заседание представителей правительства Европейского Совета по этому поводу.

Страны массово отменяют авиарейсы из Великобритании из-за нового вида коронавируса. Нидерланды были первыми в воскресенье, кто объявил о немедленном запрете полетов, в течение дня аналогичные сообщения поступили из Бельгии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Швейцарии, Чехии и Швеции.

Германия запретила почти все полеты из Британии, за некоторыми исключениями, включая грузовые самолеты. Ирландия введет 48-часовой запрет на полеты в Великобританию, в то время, как паромы будут ограничены грузовыми перевозками.

За пределами Европы правительство Канады также объявил, что с понедельника запретит полеты из Британии на 72 часа.

Приостановлено движение поездов по тоннелю под Ла-Маншем, в том числе и Eurostar. Пассажиры, прибывшие накануне из Великобритании в Германию, оказались заблокированы в аэропортах. Об этом пишет Bild. В частности, группа из 63 человек, которая прилетела в воскресенье в Ганновер, была вынуждена провести всю ночь в аэропорту. Они ожидают результатов тестов, взятых у них после прилета. В терминале разместили раскладушки и принесли извинения за неудобства.

В ВОЗ отметили, что мутация более заразна, но вирус не стал смертоноснее. При этом пока нет никаких научных доказательств, что новый штамм иначе реагирует на вакцины. Появление нового штамма насторожило Всемирную организацию здравоохранения, эксперты которой находятся в постоянном контакте с британскими специалистами.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «вышла из-под контроля». Мутировавший вирус распространяется очень быстро.

Украина пока не отреагировала на эту ситуацию, но в Офисе президента сообщили, что решение о прекращении полетов в Лондон также готовится.