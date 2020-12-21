Разумков. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n148054-razumkov-sprognoziroval-sroki-razresheniya-krizisa-v-ksu.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины, заявил, что надеется на выход из конституционного кризиса уже в новом году. Он заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает законопроект, который бы регламентировал работу Конституционного суда Украины (КСУ).

По его словам, такой продолжительный выход из кризиса связан с регламентом и соответствующими законными процедурами. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Так, спикер ВР отметил, что нужно иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. В комитете по вопросам правовой политики уже есть законопроект авторства Ольги Совгир. Он предусматривает процедуру, согласно которой решение Конституционного Суда могут приниматься исключительно двумя третями от его состава. Разумков также подчеркнул, что является подписантом этого законопроекта, и надеется, что он будет поддержан коллегами.

Ранее в рабочей группе сообщали, что после принятия парламентом решений по НАПК ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины по электронному декларированию, продолжается. Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и готовы дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.