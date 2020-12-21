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Ракурс
21 декабря – день зимнего солнцестояния, фото: «Новости Полтавщины»

Гугл посвятил анимированный дудл зимнему солнцестоянию и «встрече» Юпитера с Сатурном

21 дек 2020, 10:32
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Google, известная американская интернет-компания, посвятила новый гугл двум выдающимся астрономическим явлениям, которые приходятся на сегодня, 21 декабря.

Так, на 21 декабря приходится зимнее солнцестояние — самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В этот день в Северном полушарии Земли Солнце займет самую низкую позицию над горизонтом, наиболее отдалившись от небесного экватора.

В течение нескольких дней Солнце почти не будет менять своего положения на небе, из-за чего и происходит само название солнцестояния.

Также в этом году на день зимнего солнцестояния приходится чрезвычайно редкое астрономическое событие — впервые за восемь веков на земном небе планеты Юпитер и Сатурн «сольются» в одну яркую «звезду».

Хотя на самом деле эти планеты продолжат находиться на огромном расстоянии друг от друга, для наблюдателя на Земле их будут разделять лишь 0,1 градуса.

Сближение Юпитера и Сатурна компания Гугл также отразила в этом анимированном дудле.


Напомним, на недавно появился дудл, посвященный годовщине открытия пещеры Шове, в которой обнаружили сотни шедевров наскальной живописи.

Источник: Ракурс


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