Гугл посвятил анимированный дудл зимнему солнцестоянию и «встрече» Юпитера с Сатурном

Гугл посвятил анимированный дудл зимнему солнцестоянию и «встрече» Юпитера с Сатурномhttps://racurs.ua/n148053-gugl-posvyatil-animirovannyy-dudl-zimnemu-solncestoyaniu-i-vstreche-upitera-s-saturnom.htmlРакурс
Google, известная американская интернет-компания, посвятила новый гугл двум выдающимся астрономическим явлениям, которые приходятся на сегодня, 21 декабря.
Так, на 21 декабря приходится зимнее солнцестояние — самый короткий день и самая длинная ночь в году.
В этот день в Северном полушарии Земли Солнце займет самую низкую позицию над горизонтом, наиболее отдалившись от небесного экватора.
В течение нескольких дней Солнце почти не будет менять своего положения на небе, из-за чего и происходит само название солнцестояния.
Также в этом году на день зимнего солнцестояния приходится чрезвычайно редкое астрономическое событие — впервые за восемь веков на земном небе планеты Юпитер и Сатурн «сольются» в одну яркую «звезду».
Хотя на самом деле эти планеты продолжат находиться на огромном расстоянии друг от друга, для наблюдателя на Земле их будут разделять лишь 0,1 градуса.
Сближение Юпитера и Сатурна компания Гугл также отразила в этом анимированном дудле.
Напомним, на недавно появился дудл, посвященный годовщине открытия пещеры Шове, в которой обнаружили сотни шедевров наскальной живописи.