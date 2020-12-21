Гугл присвятив анімований дудл зимовому сонцестоянню та «зустрічі» Юпітера з Сатурном

21 грудня – день зимового сонцестояння, фото: «Новини Полтавщини»

https://racurs.ua/ua/n148053-gugl-prysvyatyv-animovanyy-dudl-zymovomu-soncestoyannu-ta-zustrichi-upitera-z-saturnom.html

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Гугл, відома американська інтернет-компанія, присвятила новий Гугл двом визначним астрономічним явищам, котрі припадають на сьогодні, 21 грудня.

Так, на 21 грудня припадає зимове сонцестояння — найкоротший день та найдовша ніч року.

Цього дня в Північній півкулі Землі Сонце займе найнижчу позицію над обрієм, найбільше віддалившись від небесного екватора.

Протягом кількох днів Сонце майже не змінюватиме свого положення на небі, через що й походить сама назва сонцестояння.

Також цього року на день зимового сонцестояння припадає надзвичайно рідкісна астрономічна подія — вперше за вісім століть на земному небі планети Юпітер та Сатурн «зіллються» в одну яскраву «зірку».

Хоча насправді ці планети продовжать перебувати на величезній відстані одна від одної, для спостерігача на Землі їх розділятимуть лише 0,1 градуса.

Зближення Юпітера та Сатурна компанія Гугл також відобразила у цьому анімованому дудлі.

Нагадаємо, на нещодавно з’явився дудл, присвячений річниці відкриття печери Шове, у котрій виявили сотні шедеврів наскельного живопису.