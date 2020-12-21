Біткоїн. Фото: Istock

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Ракурс

Курс біткоїна в черговий раз оновився до рекордної позначки. Відтепер вартість криптовалюти склала 24 тис. 300 дол.

За день криптовалюта зросла у ціні на понад 5%. Про це свідчать дані американської біржі криптовалют Coindesk.

Наголосимо, що ціна на біткоін зростала впродовж всього тижня. 16 грудня його ціна вперше в історії перевищила 20 тис. дол., а у листопаді курс криптовалюти перевищив трирічний максимум у 17 тис. дол. За останній рік вартість криптовалюти зросла майже втричі. Трейдери доволі оптимістично оцінюють його перспективи, стверджуючи, що він може сягнути в ціні навіть 300−400 тис. дол.





Зокрема, інвестори почали вкладати в криптовалюти під час нестабільності на світових фондових ринках, яку спричинила епідемія коронавірусу та послаблення американського долара.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс біткоїна 30 листопада досягнув 19 тис. 686 дол. Це був минулий історичний максимум для цієї криптовалюти. Минулого разу максимум ціни біткоїна був 16 грудня 2017 року. Тоді вартість цієї криптовалюти зафіксували на рівні 19 тис. 665,39, абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року — 20 тис. 89 дол. Згодом курс криптовалюти стрімко обвалився і 15 грудня 2018 року біткоїн коштував всього 3 тис. 126 дол.