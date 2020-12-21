Биткоин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148052-bitkoin-ustanovil-istoricheskiy-rekord-stoimost-perevalila-za-24-tys-dollarov-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина в очередной раз обновился до рекордной отметки. Отныне стоимость криптовалюты составила 24 тыс. 300 долл.

За день криптовалюта выросла в цене более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные американской бирже криптовалюта Coindesk.

Отметим, что цена на биткоины росла в течение всей недели. 16 декабря его цена впервые в истории превысила 20 тыс. долл., а в ноябре курс криптовалюты превысил трехлетний максимум в 17 тыс. долл. За последний год стоимость криптовалюты выросла почти втрое. Трейдеры довольно оптимистично оценивают его перспективы, утверждая, что он может достичь в цене даже 300−400 тыс. долл.

В частности, инвесторы начали вкладывать в криптовалюту во время нестабильности на мировых фондовых рынках, которую вызвала эпидемия коронавируса и ослабление американского доллара.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс биткоина 30 ноября достиг 19 тыс. 686 долл. Это был прошлый исторический максимум для этой криптовалюты. В прошлый раз максимум цены биткоина был зафиксирован 16 декабря 2017 года. Тогда стоимость этой криптовалюты зафиксировали на уровне 19 тыс. 665,39, абсолютный рекорд биткоин установил 17 декабря 2017 года — 20 тыс. 89 долл. Впоследствии курс криптовалюты стремительно обвалился и 15 декабря 2018 года биткоин стоил всего 3 тыс. 126 долл.