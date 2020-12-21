Разумков. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n148054-razumkov-sprognozuvav-terminy-vyrishennya-kryzy-v-ksu.html

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Дмитро Разумков, очільник Верховної Ради України, заявив, що сподівається на вирішення конституційної кризи вже у новому році. Він заявив, що робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює законопроект, який би регламентував роботу Конституційного суду України (КСУ).

За його словами, таке довге вирішення кризи пов’язане з регламентом та відповідними законними процедурами. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Так, спікер ВР зауважив, що треба мати закон про регламент роботи Конституційного суду. В комітеті з питань правової політики натомість вже є законопроект авторства Ольги Совгирі. Він передбачає процедуру, за якою рішення Конституційного Суду можуть ухвалюватися виключно двома третинами від його складу. Разумков також наголосив, що є підписантом цього законопроекту, і сподівається, що він буде підтриманий колегами.

Раніше у робочій групі повідомляли, що після ухвалення парламентом рішень щодо НАЗК їй залишається лише третій блок питань після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конституційна криза, спровокована нещодавнім рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронного декларування, триває. Судді КСУ підтримують законопроект № 4304, поданий спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, і готові дати роз’яснення свого рішення щодо електронного декларування.