Новий коронавірус в Британії — Європа відправила Лондон на карантин

https://racurs.ua/ua/n148055-novyy-koronavirus-v-brytaniyi-ievropa-vidpravyla-london-na-karantyn.html

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Через новий штам коронавірусу VUI-202012/01 Європа закривається від Великої Британії. Перші випадки нового більш заразного та контагіозного коронавірусу зафіксували саме там. За межами Британії вже виявили понад 10 випадків нового штаму — у Данії, Нідерландах, Австралії та Італії.

Він більш заразний і поширюється швидше, ніж попередній. У понеділок вранці відбудеться засідання представників уряду Європейської Ради з цього приводу.

Країни масово скасовують авіарейси з Великої Британії через новий різновид коронавірусу. Нідерланди були першими в неділю, хто оголосив про негайну заборону польотів, протягом дня аналогічні повідомлення надійшли з Бельгії, Австрії, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Швейцарії, Чехії та Швеції.

Німеччина заборонила майже всі польоти з Британії з півночі, за деякими винятками, включаючи вантажні літаки.

Ірландія введе 48-годинну заборону на польоти до Британії, в той час, як пороми будуть обмежені вантажними перевезеннями.

За межами Європи уряд Канади також оголосив, що з понеділка заборонить польоти з Британії на 72 години.

Призупинено рух потягів тунелем під Ла-Маншем, зокрема і Eurostar. Пасажири, які прибули напередодні з Великої Британії до Німеччини, опинилися заблоковані в будинках аеропортів. Про це пише Bild. Зокрема, група з 63 осіб, яка прилетіла в неділю в Ганновер, була змушена провести всю ніч в аеропорту. Вони очікують результатів тестів, узятих у них після прильоту. У терміналі розмістили розкладачки і принесли вибачення за незручності.

У ВООЗ відзначили, що мутація більш заразна, але вірус не став смертельнішою. При цьому поки немає жодних наукових доказів, що новий штам якось інакше реагує на наявні вакцини. Поява нового штаму насторожила Всесвітню організацію охорони здоров’я, експерти якої перебувають у постійному контакті з британськими фахівцями.

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

Україна поки що не відреагувала на цю ситуацію, але в Офісі президента повідомили, що рішення про припинення польотів до Лондона також готується.