Витренко могут сделать премьер-министром после «испытательного срока» — СМИhttps://racurs.ua/n148058-vitrenko-mogut-sdelat-premer-ministrom-posle-ispytatelnogo-sroka-smi.htmlРакурс
Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины», могут назначить премьер-министром после «испытательного срока» на должности главы Министерства энергетики.
Об этом со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщает агентство «РБК-Украина».
Витренко удобнен «профсоюзу крупных потребителей электроэнергии» в противовес «профсоюзу крупных производителей электроэнергии», — отметил собеседник издания.
Также собеседник агентства заверил, что Витренко не является человеком олигарха Игоря Коломойского, хотя тот признает его как профессионала.
Источник агентства в Офиса президента утверждает, что на выбор кандидатуры Витренко никто из олигархов не влиял, соответствующее решение принималось ситуативно.
17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Тогда за соответствующее решение проголосовали только 186 народных избранников при необходимых 226. При этом фракция «Слуга народа», которые единолично имеет большинство в парламенте, отдала за кандидатуру Витренко лишь 153 голоса.
Впоследствии глава фракции Давид Арахамия заявил, что после завершения периода жестокого карантина в январе Верховная Рада еще раз может попытаться назначить Витренко на эту должность.
Напомним, работу в «Нафтогазе» Витренко завершил в июле этого года.