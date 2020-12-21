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Юрий Витренко, фото: пресс-служба Юрия Витренко

Витренко могут сделать премьер-министром после «испытательного срока» — СМИ

21 дек 2020, 11:19
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Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины», могут назначить премьер-министром после «испытательного срока» на должности главы Министерства энергетики.

Об этом со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщает агентство «РБК-Украина».

Витренко удобнен «профсоюзу крупных потребителей электроэнергии» в противовес «профсоюзу крупных производителей электроэнергии», — отметил собеседник издания.

Также собеседник агентства заверил, что Витренко не является человеком олигарха Игоря Коломойского, хотя тот признает его как профессионала.

Источник агентства в Офиса президента утверждает, что на выбор кандидатуры Витренко никто из олигархов не влиял, соответствующее решение принималось ситуативно.

17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Тогда за соответствующее решение проголосовали только 186 народных избранников при необходимых 226. При этом фракция «Слуга народа», которые единолично имеет большинство в парламенте, отдала за кандидатуру Витренко лишь 153 голоса.


Впоследствии глава фракции Давид Арахамия заявил, что после завершения периода жестокого карантина в январе Верховная Рада еще раз может попытаться назначить Витренко на эту должность.

Напомним, работу в «Нафтогазе» Витренко завершил в июле этого года.


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