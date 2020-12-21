Подія року. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148066-golovnu-podiu-2020-roku-nazvaly-ukrayinci-infografika.html

Ракурс

Підсумки 2020 року підвели соціологи. Подією, яка вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році, стала епідемія коронавірусу.

Відповідні результати соціологічного опитування українців оприлюднив Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Епідемію коронавірусу назвали «Подією року» 43% українців, при цьому абсолютно усі оцінили її як негативну подію. Друге місце з важливості для українців посіла війна на Донбасі. Весняний карантин подією року назвали 12% громадян, при цьому ця подія також одностайно оцінена як негативна. Єдиною позитивною подією українці вважають будівництво автошляхів у рамках «Великого будівництва» — тільки 5% вважають будівництво доріг негативом.





Загалом лише 16% респондентів назвали позитивними ті події, які вони вважають головними подіями року. Для порівняння, торік головну подію року вважали позитивною 58%.

Головною подією року у світі більшість українців — 38% — також називають початок епідемії коронавірусу та одностайно оцінюють цю подію негативно. Громадянські протести у Білорусі подією року назвали 16% українців, із них 19% вважають цю подію позитивною, а 71% — негативною.

Наголосимо, що такі результати не свідчать про симпатію українців до президента Білорусі Олександра Лукашенка, а негативна оцінка цієї події обумовлена масштабами насилля, яке застосовує режим до власних громадян. Війну між Вірменією та Азербайджаном українці також здебільшого оцінюють як негативну подію. Єдиною позитивною для більшості громадян світовою подією стала поява вакцини від коронавірусу.





Світові події 2020 року в сприйнятті українців також лишилися здебільшого негативними — тільки 17% громадян назвали позитивними ті події, які вони вважають подіями року.

Опитування проводилося з 5 по 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, крім окупованих територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв’ю. У рамках дослідження було проведено 2 тис. 4 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, став розчаруванням року для більш як 40% українців, але зберіг титул «Політика року» за версією 20% українців. Про розчарування усіма політиками заявили 5% українців.