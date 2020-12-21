Вода в Крыму. Фото: krymrealii

https://racurs.ua/n148056-pustynya-bez-vody-ukrainskie-uchenye-ozvuchili-prognoz-otnositelno-kryma.html

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Вода в аннексированном Крыму остается в дефиците из-за халатности оккупантов. Водный баланс на полуострове не восстанавливается также из-за глобального потепления, уверены украинские ученые.

В Симферополе, Ялте, Бахчисарае вода уже подается по графику. В Алуште и Евпатории — с 2021 года будет подаваться только в определенные часы, сообщает DW.

Представители самопровозглашённой власти на днях сообщили, что из-за падения притока воды в водохранилищах Счастливенское и Загорское, жителям Ялты, в частности, будут подавать воду по 6 часов в сутки.

Люди жалуются на то, что даже после включения по графику, вода иногда имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором, из-за чего многим не удается воспользоваться бойлерами для подогрева.

В течение лета и осени в Крыму пересохло или обмелело немало природных озер, питающихся подземными источниками воды и талой водой с гор.

Пользователи соцсетей из Крыма публикуют фото и видео, как обмелели и пересохли Краснокаменское озеро, озеро возле поселка Залесное, Бахчисарайского района. В сентябре этого года стало известно, что пересохло известное озеро Сасык-Сиваш между городами Евпатория и Саки, а раньше исчезло озеро Богайлы в Сакском районе.

Крым напрямую зависит от природно-климатических условий. Обычно в весенне-летний период в Крыму мало осадков и высокий уровень испарения из-за высокой температуры. Но с 2015 года в этой зоне, как и во всей южной Украине, наблюдается дефицит осадков, который провоцирует серьезную засуху. Это следствие глобальных климатических изменений, потепления, — говорит начальник отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяна Адаменко.

По ее словам, пять лет назад на полуострове выпало лишь 70% годовой нормы осадков. С тех пор гидрометеорологи наблюдают, что водный баланс в этой зоне не восстанавливается, хотя время от времени там идут дожди.

Сейчас в Крыму ситуация несколько стабилизировалась, потому что шли дожди, однако осадки не стали стокоформирующими, а лишь пополнили запас влаги в почве. То есть, вода промочила землю, но этого недостаточно, чтобы наполнить источники, реки, озера и водохранилища, откуда в Крыму можно брать воду, — пояснил заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк.

Он указывает на то, что надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы на полуострове, крымчанам не стоит, поскольку метеорологи прогнозируют в этом году такую ​​же теплую и бесснежную зиму, как и в прошлом году.

Северо-Крымский канал не работает, водохранилища не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками, — заключает Михаил Яцюк.

В то же время украинские ученые скептически оценивают заявления о разведке дополнительных природных запасов пресной воды в Крыму.

Михаил Яцюк считает, что при текущей ситуации аккумулировать водный ресурс можно было бы уменьшением объемов использования уже имеющегося остатка питьевой воды. Нужны и работы по обновлению сети водоснабжения полуострова, чтобы сократить потери ресурса через старые водопроводы.

Россия не будет вкладывать деньги в то, чтобы крымчане были с водой, а продолжит спекулировать на теме воды и давить на Украину, чтобы Киев пустил воду Северо-Крымским каналом, — прогнозирует руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Напомним, из местных природных стоков в Крыму формируется только 15% пресной питьевой воды.

И последние шесть лет самопровозглашенная власть аннексированного Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные естественными стоками. Как известно, в Севастополе размещена военная база Черноморского флота ВМФ России.

Официальная позиция Украины остается непоколебимой — вода в Северо-Крымский канал пойдет на полуостров только после деоккупации.

Ранее «Ракурс» сообщал, что оккупанты пообещали жителям Крыма в апреле 2021 года начать поставки пресной воды из дополнительных источников.