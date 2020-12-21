В Порошенка запропонували законодавчо заборонити подачу води в Крим, фото — Рубрика

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Подавати воду в Крим до деокупації півострова запропонували заборонити в партії «Європейська солідарність».

У законі № 4526, який зареєстрував в Раді нардеп Олексій Гончаренко, забороняється водопостачання до Криму до відновлення суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів.

Гончаренко у пояснювальній записці повідомив, що хоча у Криму посилюється водна криза, але інформація у відкритому доступі свідчить, що власні водні ресурси Криму складають приблизно 910 млн. куб. м. на рік, а в посушливі роки — до 430 млн. куб. м.

Згідно з даними держобліку водокористування, на питні та побутові потреби щороку витрачають 101−105 млн. куб. м води. Тобто їх можна забезпечити власними ресурсами, — стверджує нардеп.

Гончаренко переконує, що насправді вода потрібна окупантам для розвитку промисловості та військових баз, оскільки РФ продовжує збільшувати кількість техніки та військових на півострові.

Очевидно, що подача води призведе до подальшої мілітаризації регіону, — йдеться у законопроекті.

Гончаренко у телеграм-каналі прокоментував свою законодавчу ініціативу: Україні треба встановити обмеження щодо водопостачання в Крим і воно може здійснюватися лише за умов відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом.