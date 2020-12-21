Коронавірус у Києві. Фото:pravda.com

https://racurs.ua/ua/n148067-koronavirus-u-kyievi-na-stacionarnomu-likuvanni-perebuvaut-mayje-2-tys-osib-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 грудня, у столиці було зафіксовано ще 673 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 21 — серед медиків.

Госпіталізували за добу 47 пацієнтів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у відеозверненні.

Серед нових випадків коронавірусу в Києві:

402 жінки віком від 20 до 86 років;

247 чоловіків віком від 20 до 90 років;

12 дівчаток від 2 до 16 років;

12 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:

Дарницькому — 210 випадків;

Дніпровському -141 випадок;

Деснянському — 70 випадків.

Померли за добу 10 осіб, одужали 564 людини. До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів.

В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1 тис. 996 хворих на коронавірус, серед них 19 дітей.

1 тис. 61 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 319 людей, до апаратів ШВЛ підключені 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 48%.

В Києві від коронавірусу помирає більше чоловіків, ніж жінок. З 1 тис. 723 летальних випадків від початку пандемії в столиці померли 952 чоловіки та 771 жінка. Найвища смертність серед людей за 65 років, зазначив Кличко.

А в нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням. І самі призначають собі препарати, що можуть ускладнити хворобу. Зокрема, й антибіотики. Але лікарі наголошують, що антибіотики не допомагають при лікуванні COVID-19. Бо це вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну, — сказав мер.

Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар має врахувати стан пацієнта та результати специфічних аналізів крові.

Антибіотик «про всяк випадок» при COVID-19 небезпечний! Слід пам’ятати про це, — заявив Віталій Кличко.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що за минулу добу, 20 грудня, офіційно зафіксовано 6 тис. 545 нових випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за 19 грудня, коли виявили 8 тис. 325 інфікованих.