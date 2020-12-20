Коронавірус у Києві цьогоріч підхопили понад 100 тис. осіб

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Коронавірус у Києві за весь час пандемії виявили у понад 100 тис. осіб. Станом на 20 грудня коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували ще у 756 пацієнтів.

Ще 756 хворих на коронавірус виявили у столиці за минулу добу. 14 людей загинуло. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 713 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 100 тис. 450, — написав Кличко.

Захворіли:

415 жінок віком від 18 до 85 років;

281 чоловік віком від 18 до 88 років;

26 дівчаток від двох до 17 років;

34 хлопчики від чотирьох до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції. Одужали у суботу 226 осіб. Усього коронавірус подолали 32 тис. 175 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання 19 грудня виявили у:

Дарницькому районі — 216,

Дніпровському районі — 170,

Подільському районі — 79.

Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!, — резюмував мер Києва.

Нагадаємо, кількість виявлених хворих на COVID-19 у світі з початку пандемії сягнула 76 млн 289 тис. За даними американського університету Джонса Гопкінса, коронавірус забрав життя 1 млн 685 тис. осіб. До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.