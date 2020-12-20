Коронавирус в Киеве за год инфицировал свыше 100 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148029-koronavirus-v-kieve-za-god-inficiroval-svyshe-100-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве за все время пандемии обнаружили у свыше 100 тыс. человек. По состоянию на 20 декабря коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 756 пациентов.
756 случаев коронавирусного заболевания обнаружили в столице за прошедшие сутки. 14 человек погибли. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 713 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 100 тыс. 450, — написал Кличко.
Заболели:
415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет;
26 девочек от двух до 17 лет;
34 мальчика от четырех до 17 лет.
Заболели, в частности, 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Другие находятся на самоизоляции. Выздоровели в субботу 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 тыс. 175 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания 19 декабря обнаружили в:
Дарницком районе — 216,
Днепровском районе — 170,
Подольском районе — 79.
Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!, — резюмировал мэр Киева.
Напомним, число выявленных заболевших COVID-19 в мире с начала пандемии достигла 76 млн 289 тыс. человек. По данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирус унес жизни 1 млн 685 тыс. человек. В страны с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.