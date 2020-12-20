Коронавирус в Киеве за год инфицировал свыше 100 тыс. человек

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Коронавирус в Киеве за все время пандемии обнаружили у свыше 100 тыс. человек. По состоянию на 20 декабря коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 756 пациентов.

756 случаев коронавирусного заболевания обнаружили в столице за прошедшие сутки. 14 человек погибли. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 713 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 100 тыс. 450, — написал Кличко.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет;

26 девочек от двух до 17 лет;

34 мальчика от четырех до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Другие находятся на самоизоляции. Выздоровели в субботу 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 тыс. 175 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания 19 декабря обнаружили в:

Дарницком районе — 216,

Днепровском районе — 170,

Подольском районе — 79.

Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!, — резюмировал мэр Киева.

Напомним, число выявленных заболевших COVID-19 в мире с начала пандемии достигла 76 млн 289 тыс. человек. По данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирус унес жизни 1 млн 685 тыс. человек. В страны с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.