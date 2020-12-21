Мовний закон. Фото: glavcom

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Ракурс

З 16 січня 2021 року всі заклади обслуговування в Україні зобов’язані надавати послуги та інформацію державною мовою.

Натомість сьогодні, 21 грудня нардепи від «Слуги народу» зареєстрували законопроект, яким пропонується штрафи скасувати та «не плодити донощиків».

На їхню думку, не варто вимагати від тих, хто платить податки, зобов’язання обслуговувати клієнтів українською мовою.

Вимога з переходом сфери послуг на українську мову прописана у ст. 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухваленого наприкінці каденції п’ятого президента Петра Порошенка.

Дія документа не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів.

Відповідний документ набув чинності ще в липні минулого року, однак деякі його норми, зокрема одна з найбільш жорстких — обов’язкове обслуговування клієнтів українською мовою, почали діяти не відразу, адже для цього передбачено перехідний період.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав, що з 16 січня, в Україні у сфері обслуговування споживачів мають використовувати винятково державну мову.

Карати за обслуговування не українською можна буде не раніше, ніж через півтора року. Сума штрафу — від 5 тис. 100 грн до 11 тис. 900 грн. Штрафувати зможуть без рішення суду.

Я не хочу нікого лякати штрафами чи каральними заходами, вони насправді не є пріоритетом у нашій діяльності. Я за те, щоб громадяни України, починаючи з 16 січня знали, що їхні права захищені в частині отримання інформації або послуг українською, — говорить Тарас Кремінь.



Нагадаємо, Максим Бужанський у листопаді 2019 року зареєстрував законопроект, метою якого було продовжити можливість викладання в середній школі російською до вересня 2023 року (замість передбаченого 2020 року).

Вже в грудні нардеп пішов ще далі й запропонував зупинити дію чинного закону до напрацювання повністю нового документу.