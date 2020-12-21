Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу, фото: «Магнолія-ТВ»

https://racurs.ua/ua/n148072-koly-tilo-kernesa-pryvezut-do-harkova-rozpovily-v-meriyi-video.html

Ракурс

Тіло Геннадія Кернеса, мера Харкова, котрий нещодавно помер внаслідок загострення проблем зі здоров’ям, спричиненого захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19, привезуть до міста літаком із Берліна сьогодні, 21 грудня, орієнтовно о 19.00.

Поховання Кернеса відбудеться 23 грудня, цього дня в місті буде оголошено траур. Про це заявив секретар міськради Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що у зв’язку із цими подіями, 23 грудня буде частково закрита головна вулиця Харкова — Сумська.

Попросимо водіїв утриматися від приїзду до центральної частини міста. Рух до кладовища, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській, до 16.00 буде частково перекрита Сумська, — зазначив він.

Деталі щодо перекриття вулиць мають згодом бути опубліковані.

У вересні Кернеса, стан здоров’я якого значного погіршився, літаком відвезли на лікування до Німеччини. Проте 17 грудня стало відомо, що попри зусилля медиків, Кернес помер.

Відспівуватимуть його у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі.

Будуть виконані всі служби, літургія, — зазначив Терехов. — Ми попросили, щоб це була рання служба, оскільки поховання пізніше 15-ї години на кладовищі вже більш проблематичне через похмуру погоду і ранню темряву.

Поховати Кернеса мають на Другому міському цвинтарі Харкова, де поховані видатні харків’яни.

Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували встановити Кернесу пам’ятник.