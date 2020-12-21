Гладковському-молодшому вручили підозру про зловживання впливом, скріншот відео

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У справі Олега Гладковського Антикорупційна прокуратура та бюро 21 грудня вручили підозру синові екс-заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському.

Йдеться про епізод, який був опублікований журналістами «Бігус.Інфо» перед виборами президента 2019 року. НАБУ не називає прізвище фігуранта, однак, за інформацією інсайдерів кількох ЗМІ, йдеться сам про Ігоря Гладковському.

НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тис. грн особі, яка «забезпечувала вплив на ухвалення рішення гендиректором держкомпанії „Укрспецекспорт“».

Підозрюваний разом із ще низкою осіб реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб'єктів господарювання, — повідомило НАБУ.

Детективи підозрюють, що за час дії схеми поставлено товарів на 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 млн — податок на додану вартість, 23,57 млн — податок на прибуток.

В САП додали, що цей епізод виділил в окреме провадження.