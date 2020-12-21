Взяла кредит і зникла — співробітницю ДБР розшукують колектори

ДБР. Фото: Резонанс

https://racurs.ua/ua/n148074-vzyala-kredyt-i-znykla-spivrobitnycu-dbr-rozshukuut-kolektory.html

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Співробітниця Територіального бюро розслідувань, розташованого в Мелітополі, оформила кредит і вказала номера телефонів своїх сусідів.

Після взяття кредиту вона вирішила його не повертати, тому колектори дошкуляють сусідам жінки. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

Зазначимо, що сусіди співробітниці ДБР стверджують, що вона шахрайським шляхом заволоділа їхніми номерами телефонів, і вказала їх при оформленні кредиту. За їхніми словами, вона заборгувала вона майже 30 тис. грн. Повертати гроші жінка не поспішає, а тому колектори почали «тероризувати» її сусідів. Вони стверджують, що скаржилися на неї в ТУ ДБР в Мелітополі, однак на подання не відповіли.

У теруправлінні ДБР заявили, що жінка дійсно працювала в ДБР з жовтня 2019 року по 1 грудня 2020 року, проте тепер вона не перебуває в штаті, її звільнили. В ТУ ДБР в Мелітополі також наголосили, що чотири анонімні скарги з приводу невиплаченою екс-співробітницею кредиту їм надходили, проте після звільнення цієї співробітниці зазначені звернення були розглянуті відповідно до законодавства.

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