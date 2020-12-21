Помер сценарист мультфільму «Ну, постривай!»

Кадр з мультфільму «Ну, постривай!», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148075-pomer-scenaryst-multfilmu-nu-postryvay.html

Ракурс

Помер радянський та російський письменник, сценарист та драматург Олександр Курдяндський.

Він був сценаристом перших 20 випусків популярного радянського мультсеріалу «Ну, постривай!». Про смерть Курляндського повідомила його юрист, пише агентство «РБК».

Зазначається, що він помер на 83-му році життя сьогодні, 21 грудня, в 1.15, після тривалої хвороби.

Поховають його 23 грудня. Де саме, наразі не уточнюється.

Курляндський народився в 1938 році в Москві. У 1961 році закінчив Московський інженерно-будівельний інститут імені Куйбишева і кілька років працював виконробом на будівництві.

Ще в часи студентства почав писати мініатюри.

У 1964 році почав професійну літературну діяльність. За його сценаріями зняли понад 40 мультфільмів. Він, зокрема, створив таких відомих персонажів радянських мультфільмів, як папуга Кеша, кіт Василій та ворона Клара з мультфільму «Повернення блудного папуги».

Крім того, Курляндський писав гумористичні оповідання, частина з яких увійшла в кіножурнал Єралаш.

У його доробку також є твори для дорослих.

Нагадаємо, у 2016 році помер мультиплікатор Юрій Бутирін, котрий був режисером телевізійних випусків «Ну, постривай!».