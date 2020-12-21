Умер сценарист мультфильма «Ну, погоди!»

Кадр из мультфильма «Ну, погоди!», cкриншот видео

https://racurs.ua/n148075-umer-scenarist-multfilma-nu-pogodi.html

Ракурс

Умер советский и российский писатель, сценарист и драматург Александр Курдяндский.

Он был сценаристом первых 20 выпусков популярного советского мультсериала «Ну, погоди!». О смерти Курляндского сообщила его юрист, пишет агентство «РБК».

Отмечается, что он умер на 83-м году жизни сегодня, 21 декабря, в 1.15, после продолжительной болезни.

Похоронят его 23 декабря. Где именно, пока не уточняется.

Курляндский родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева и несколько лет работал прорабом на стройке.

Еще во времена студенчества начал писать миниатюры.

В 1964 году начал профессиональную литературную деятельность. По его сценариям сняли более 40 мультфильмов. Он, в частности, создал таких известных персонажей советских мультфильмов, как попугай Кеша, кот Василий и ворона Клара из мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Кроме того, Курляндский писал юмористические рассказы, часть из которых вошла в киножурнал Ералаш.

В его активе также произведения для взрослых.

Напомним, в 2016 году умер мультипликатор Юрий Бутырин, который был режиссером телевизионных выпусков «Ну, погоди!».