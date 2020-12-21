Виплати ФОПам. Фото: Слово і діло

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Виплати підприємцям, які мають допомогти бізнесу під час карантину, почнуть виплачувати вже 21 грудня. Більшість підприємців отримає державну допомогу ще до кінця року.

Майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що 300 тис. це понад 90% від усіх заявок, які надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія». Наголошується, що виплати отримають 710 тис. ФОПів і суб'єктів господарювання, а відбудеться це до 8 січня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тис. заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям, — сказав він.



Зі свого боку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що щодня надходить по 40−50 тис. заявок від ФОПів та суб'єктів господарювання. Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку до кінця 2020-го.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що допомогти бізнесу на карантині покликані два закони, які набрали чинності 10 грудня. Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тис. грн, а також списувати податкові борги до 3060 грн.