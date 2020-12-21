У Британії активно поширюється новий штам коронавірусу

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Новий штам коронавірусу активно поширюється у Великій Британії.

Наразі він ще мало вивчений, проте сукупність кількох факторів щодо нього змушує медиків бити тривогу, повідомляє «Російська служба BBC».

У нового штаму коронавірусу є такі особливості, котрі викликають занепокоєння фахівців:

він швидко витісняє інші штами цього ж вірусу;

мутація відбувається в таких частинах вірусу, які є особливо важливими;

деякі з цих мутацій вже продемонстрували в лабораторних умовах підвищену здатність штаму проникати в клітини.

На думку учених, це може свідчити про кращу здатність штаму розповсюджуватися серед людей. Проте точної впевненості в цьому ще немає, оскільки штам міг широко розповсюдитися і лише за рахунок того, що опинився в потрібному для цього місці.

У Лондоні, де зафіксовано спалах нового штаму, донедавна діяли більш слабкі карантинні обмеження. Влада цими днями запровадила жорсткий карантин, сподіваючись стримати поширення нового штаму.

Початковий аналіз нового штаму показує важливі зміни 17 характеристик, котрі стосуються білка-«шипа», який вірус використовує для проникнення до клітин організму. Попри це, вірус все ще залишається вразливим для наявних вакцин, котрі спрямовані саме на білок-«шип».

Однак учені побоюються, що цей штам може породити нових мутантів, які вже будуть невразливими для вакцин без їх попередньої модифікації.

Цей вірус потенційно налаштований на те, щоб обійти захист, який дає вакциною. Він вже зробив до цього низку кроків, — наголошує професор Раві Гупта з Кембриджського університету, котрий досліджував цей штам.

Якщо це станеться, то ситуація з коронавірусом стане схожою на грип, вакцину від якого необхідно регулярно видозмінювати.

Водночас учені заспокоюють, що наразі немає доказів того, що новий штам коронавірусу є більш смертельним.

Щодо джерел походження штаму, то, як вважається, він міг розвинутися в одного із заражених пацієнтів або потрапити до Британії з країни, де не так ретельно відслідковують COVID-19.

Зазначається, що схожий варіант коронавірусу, котрий нещодавно виявили в Південній Африці, схоже, не пов’язаний із британським.

Нагадаємо, через новий штам коронавірусу Європа закривається від Великої Британії.