В Британии активно распространяется новый штамм коронавируса

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Новый штамм коронавируса активно распространяется в Великобритании.

Сейчас он еще мало изучен, однако совокупность нескольких факторов относительно него заставляет медиков бить тревогу, сообщает «Русская служба BBC».

У нового штамма коронавируса есть такие особенности, которые вызывают беспокойство специалистов:

он быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;

мутация происходит в таких частях вируса, которые особенно важны;

некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность штамма проникать в клетки.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о лучшей способности штамма распространяться среди людей. Однако точной уверенности в этом еще нет, поскольку штамм мог широко распространиться и только за счет того, что оказался в нужном для этого месте.

В Лондоне, где зафиксирована вспышка нового штамма, недавно действовал более слабый карантин. Власть на днях ввела жесткий карантин, надеясь сдержать распространение нового штамма.

Первоначальный анализ нового штамма показывает важные изменения 17 характеристик, касающихся белка-«шипа», который вирус использует для проникновения в клетки организма. Несмотря на это, вирус все еще остается уязвимым для имеющихся вакцин, направленых именно на белок-«шип».

Однако ученые опасаются, что этот штамм может породить новых мутантов, которые уже будут неуязвимыми для вакцин без их предварительной модификации.

Этот вирус потенциально настроен на то, чтобы обойти защиту, которую дает вакцина. Он уже сделал к этому ряд шагов, — подчеркивает профессор Рави Гупта из Кембриджского университета, который исследовал этот штамм.

Если это произойдет, то ситуация с коронавирусом станет похожей на грипп, вакцину от которого необходимо регулярно видоизменять.

В то же время ученые успокаивают, что пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса является более смертельным.

Что касается источникав происхождения штамма, то, как считается, он мог развиться у одного из зараженных пациентов или попасть в Британию из страны, где не так тщательно отслеживают COVID-19.

Отмечается, что похожий вариант коронавируса, который недавно обнаружили в Южной Африке, вероятно, не связан с британским.

Напомним, из-за нового штамма коронавируса Европа закрывается от Великобритании.