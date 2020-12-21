«Сидишь здесь и не знаешь, куда деться» — украинцы о жизни в психоневрологических интернатах

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В психоневрологических интернатах Украины сейчас проживает примерно 35 тыс. взрослых и детей, многие из которых обречены провести там всю жизнь. Ассоциация психиатров Украины, Исследовательский центр социальной политики, литовская организация «Перспективы психического здоровья» и международный фонд «Глобальная инициатива в психиатрии» реализуют в Украине кампанию «Вместе на расстоянии».

Целью программы является привлечение внимания к психоневрологическим интернатам, учитывая то, что пациенты таких учреждений сейчас страдают от двойного уровня изоляции из-за пандемии COVID-19. О трудностях пребывания наедине рассказывают сами украинцы, страдающие психическими заболеваниями.

Это на самом деле тяжело и жутко. Мысли же никуда не исчезают, а продолжают «бегать», обдумывать: что происходит, что тебе «светит», а что не «светит» в жизни. В целом изоляция — паршивая вещь. Чувствуется коллективное отторжение. Это жутко. Понимать, что ты в обществе нежелательный… Сидишь в этом когнитивном мешке и не знаешь, куда деться, — рассказывает жительница психоневрологического интерната.

По словам другой пациентки, на изоляцию в интернате накладывается еще и дополнительная карантинная изоляция, связанная с пандемией коронавируса.

Ты не можешь обнять человека, который пришел тебя посетить. Не можешь выйти элементарно самостоятельно на прогулку, — добавила пациентка.

По мнению жительницы интерната, было бы «хорошо, если бы украинцы осознали, что по другую сторону тоже живут люди, а не озлобленные монстры, которые стремятся сесть на шею».

Это такие же люди, у которых есть свои переживания и мысли. Люди с психическими заболеваниями нуждаются в простом понимании, поддержке, общении. Мы такие же люди, как и вы, — резюмирует женщина.

В рамках украинской кампании «Вместе на расстоянии» уже снято три видеоклипа, которые привлекают внимание к изоляции тех, кто живет в закрытых психиатрических учреждениях. Эти видео объясняют, что ограничения, с которыми сталкивается общество из-за СOVID-19 — вполне «нормальная жизнь» для жителей таких заведений. Однако сейчас эти люди ощущают еще большее давление из-за новых ограничений, поскольку они подвержены более высокому риску инфицирования и смерти от коронавирусной инфекции.

В рамках кампании учреждения психического здоровья уже получили средства индивидуальной защиты (бесконтактные термометры, медицинские экраны, респираторы и перчатки). Этот проект поддерживает также Европейский Союз.