Новые «темники» будут учить «слуг» комментировать смерть Кернеса

Кернес. Фото: Newsroom

https://racurs.ua/n148059-novye-temniki-budut-uchit-slug-kommentirovat-smert-kernesa.html

Ракурс

Смерть Кернеса, мэра Харькова, предлагают по шаблону комментировать представителям партии «Слуга народа».

Нардепы получили темники от руководства, согласно которым «слугам» советуют настаивать на том, что личность Кернеса нельзя оценивать однозначно, а ответственность за расследование обвинений в сепаратизме возлагать на предыдущую власть. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на документ.

Так, сообщается, что нардепам советуют акцентировать внимание на том, что обвинения Кернеса в сепаратизме стоит переадресовывать экс-президенту Петру Порошенко, поскольку якобы он должен был привлечь его к ответственности в 2014 году, если был бы состав преступления.

«Слугам» также предлагают отмечать высокую поддержку Кернеса в Харькове, и делать акцент на том, что ни один конкурент не смог победить его на выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что смерть Геннадия Кернеса прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства написал в своих соцсетях, что «отношение к Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным», поскольку он прошел такой путь в жизни, который «точно исключает единодушие в его оценках».

Зеленский посочувствовал семье и близким городского головы, и заявил, что у Кернеса «было видение развития своего города», а мэр вкладывал в Харьков все свои эмоции и компетенции.