Нові «темники» вчитимуть «слуг» коментувати смерть Кернеса

Кернес. Фото: Newsroom

https://racurs.ua/ua/n148059-novi-temnyky-vchytymut-slug-komentuvaty-smert-kernesa.html

Ракурс

Смерть Кернеса, мера Харкова, планують за шаблоном коментувати представникам партії «Слуга народу».

Нардепи отримали темники від керівництва, згідно з якими «слугам» радять наполягати на тому, що особистість Кернеса не можна оцінювати однозначно, а відповідальність за розслідування звинувачень у сепаратизмі покладати на попередню владу. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на документ.

Так, повідомляється, що нардепам радять акцентувати увагу на тому, що звинувачення Кернеса у сепаратизмі потрібно переадресовувати екс-президенту Петру Порошенку, оскільки нібито він мав би притягти його до відповідальності у 2014 році, якщо був би склад злочину.



«Слугам» також пропонують наголошувати на високій підтримці Кернеса у Харкові, та робити акцент на тому, що жоден конкурент не зміг перемогти його на виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерть Геннадія Кернеса прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави написав у своїх соцмережах, що «ставлення до Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним», оскільки він пройшов такий шлях у житті, який «точно виключає одностайність у його оцінках».



Зеленський поспівчував родині і близьким міського голови, і заявив, що у Кернеса «було бачення розвитку свого міста», а мер вкладав у Харків усі свої емоції та компетенції.