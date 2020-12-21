Нові «темники» вчитимуть «слуг» коментувати смерть Кернеса

Нові «темники» вчитимуть «слуг» коментувати смерть Кернесаhttps://racurs.ua/ua/n148059-novi-temnyky-vchytymut-slug-komentuvaty-smert-kernesa.htmlРакурс
Смерть Кернеса, мера Харкова, планують за шаблоном коментувати представникам партії «Слуга народу».
Нардепи отримали темники від керівництва, згідно з якими «слугам» радять наполягати на тому, що особистість Кернеса не можна оцінювати однозначно, а відповідальність за розслідування звинувачень у сепаратизмі покладати на попередню владу. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на документ.
Так, повідомляється, що нардепам радять акцентувати увагу на тому, що звинувачення Кернеса у сепаратизмі потрібно переадресовувати екс-президенту Петру Порошенку, оскільки
нібито він мав би притягти його до відповідальності у 2014 році, якщо був би склад злочину.
«Слугам» також пропонують наголошувати на високій підтримці Кернеса у Харкові, та робити акцент на тому, що жоден конкурент не зміг перемогти його на виборах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерть Геннадія Кернеса
прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави написав у своїх соцмережах, що «ставлення до Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не
могло бути однозначним», оскільки він пройшов такий шлях у житті, який «точно виключає одностайність у його оцінках».
Зеленський поспівчував родині і близьким міського голови, і заявив, що у Кернеса «було бачення розвитку свого міста», а мер вкладав у Харків усі свої емоції та компетенції.