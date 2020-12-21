Неожиданную причину преждевременной смерти назвали ученые

К преждевременной смерти может привести постоянное употребление ультра-переработанной пищи. Фото: pogliad

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Ракурс

Ультра-переработанная пища, такая как чипсы, блюда быстрого приготовления, колбаса и газированные напитки, может приводить к 58% увеличению риска смерти от сердечной недостаточности.

Ученые также пришли к выводу, что в среднем такой рацион питания повышает риск преждевременной смерти на 26%, пишет «Популярная механика».

Многие ученые заостряют свое внимание на сахаре в составе таких продуктов, однако в новом исследовании говорят об общем вреде, а также о том, что проблемы со здоровьем от переработанных продуктов питания могут быть вызваны самой обработкой и хранением, которые меняют структуру пищи.

В своем исследовании ученые изучали диетические привычки и здоровье 22 тис. человек в течение восьми лет.

Они обнаружили, что те испытуемые, которые регулярно потребляли продукты с высокой степенью переработки (14,6% от всего рациона питания) на 26% чаще сталкивались с преждевременной смертью. Кроме того, было обнаружено, что такие продукты увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 58%.

Как ранее было доказано, отчасти такие показатели связаны с высоким содержанием сахара и холестерина в этих продуктах.

Однако автор работы эпидемиолог Аугусто Ди Кастельнуово говорит, что избыток сахара является причиной лишь 40% смертей, а вот промышленная обработка может влиять на остальные случаи.

Для продления срока годности и улучшения вкуса продукты подвергаются обработке различными химическим элементами, которые способствуют процессам, связанными с воспалением.

Они также могут привести к потере питательных веществ в самой пище. Вред могут нанести и промышленные химикаты, используемые для создания пластиковых упаковок.

Наша идея заключается в том, что важную роль играет сама промышленная переработка, способная вызвать глубокие изменения в структуре и составе питательных веществ продукта, — комментируют авторы работы.

Ученые советуют потратить время на приготовление обеда вместо того, чтобы разогревать контейнер в микроволновке.