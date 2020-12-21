Нардеп Андрей Деркач. Фото: Глеб Гаранич

https://racurs.ua/n148082-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-nardepa-derkacha-zaregistriroval-ofis-genprokurora.html

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Уголовное производство против народного депутата Андрея Деркача зарегистрировал Офис генерального прокурора.

Производство открыто по заявлению «Центра противодействия коррупции» о вероятном совершении Деркачом государственной измены и вмешательстве в деятельность государственного деятеля. В октябре ЦПК обратился в ОГП с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского, которые на пресс-конференции заявляли о необходимости расследовать коррупцию Джо Байдена. Правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом. Об этом 21 декабря сообщает «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ЦПК напомнили, что сначала в Венедиктовой отказались открывать дело против нардепов, но впоследствии Печерский райсуд обязал ОГП открыть соответствующее производство. Сейчас дело уже открыто.

Также против Деркача возбудили дело по факту вероятного вмешательства в работу государственных деятелей, поскольку тот через Окружной административный суд Киева пытается обязать Министерство иностранных дел направить ноту протеста США.

Ранее сообщалось, что страницу народного депутата Андрея Деркача в Facebook удалили за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.