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Ракурс
Нардеп Андрей Деркач. Фото: Глеб Гаранич

Уголовное производство против нардепа Деркача зарегистрировал Офис генпрокурора

21 дек 2020, 16:34
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Уголовное производство против народного депутата Андрея Деркача зарегистрировал Офис генерального прокурора.

Производство открыто по заявлению «Центра противодействия коррупции» о вероятном совершении Деркачом государственной измены и вмешательстве в деятельность государственного деятеля. В октябре ЦПК обратился в ОГП с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского, которые на пресс-конференции заявляли о необходимости расследовать коррупцию Джо Байдена. Правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом. Об этом 21 декабря сообщает «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ЦПК напомнили, что сначала в Венедиктовой отказались открывать дело против нардепов, но впоследствии Печерский райсуд обязал ОГП открыть соответствующее производство. Сейчас дело уже открыто.


Также против Деркача возбудили дело по факту вероятного вмешательства в работу государственных деятелей, поскольку тот через Окружной административный суд Киева пытается обязать Министерство иностранных дел направить ноту протеста США.

Ранее сообщалось, что страницу народного депутата Андрея Деркача в Facebook удалили за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

Источник: Ракурс


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