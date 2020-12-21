Погода на 22 декабря. Фото: Istock

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Погода в Украине 22 декабря ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут снегопады и дожди. Температура воздуха днем прогреется до +5°.

Днем столбики термометров покажут от −5° до +5°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 22 декабря будет морозной, без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет отметки −4°, днем ожидается 0°.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается солнечной, без осадков. Температура воздуха ночью составит от −4° до −9°, а днем столбики термометра не поднимутся выше нуля, температура воздуха составит −4°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными, без осадков. Температура воздуха ночью составит от −2 до −4° мороза, а днем воздух прогреется до +1° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая, но теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…+1° тепла, а днем — 3−5° выше нуля.

Погода в Карпатах 22 декабря прогнозируется теплая, регион накроют дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до −2° мороза, а днем температура поднимется до +5° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 22 декабря прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения, которые усилятся вечером.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.