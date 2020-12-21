Боевики на Донбассе взяли в плен сержанта ВСУ, фото — Милитарный портал

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Ракурс

Боевики на Донбассе взяли в плен сержанта Вооруженных сил Украины. Сепаратистские СМИ сообщили о задержании младшего сержанта 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого Александра Пупко.

Как сообщили оккупанты, украинского военного задержали еще 17 декабря вблизи оккупированного населенного пункта Славяносербск в Луганской области.

Наблюдателями раскрыто передвижения военнослужащего ВСУ в направлении позиций «народной милиции» ЛНР" недалеко от населенного пункта Славяносербск. Старший надзорного поста обеспечил безопасный подход украинского бойца к нашим позициям. Без применения оружия нарушителя задержали и доставили в отделение военной комендатуры, где оказали первую медицинскую помощь, провели осмотр, — цитирует слова начальника управления так называемой милиции ЛНР Яна Лещенко «Новынарня».

СепарСМИ назвали возраст, должность и место рождения Пупко. Младший сержант — 1991 года рождения, родился в селе Немовичи Сарнинский района Ровенской области. В 14-й бригаде занимает должность командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.

Примечательно, что со дня задержания 17 декабря, как передают оккупанты, до брифинга российских пропагандистов, прошло четыре дня.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил после обеда 21 декабря признал, что военный ВСУ находится на временно оккупированной территории Луганщины.

В бригаде пока не реагировали на инцидент, о котором сообщили боевики.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 17 декабря Украине передали изуродованное тело военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, умершего на временно оккупированной территории. Военного задушили, на его теле обнаружены синяки и ссадины.