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Ракурс
Боевики на Донбассе взяли в плен сержанта ВСУ, фото — Милитарный портал

Боевики на Донбассе взяли в плен сержанта ВСУ (ФОТО)

21 дек 2020, 16:40
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Боевики на Донбассе взяли в плен сержанта Вооруженных сил Украины. Сепаратистские СМИ сообщили о задержании младшего сержанта 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого Александра Пупко.

Как сообщили оккупанты, украинского военного задержали еще 17 декабря вблизи оккупированного населенного пункта Славяносербск в Луганской области.

Наблюдателями раскрыто передвижения военнослужащего ВСУ в направлении позиций «народной милиции» ЛНР" недалеко от населенного пункта Славяносербск. Старший надзорного поста обеспечил безопасный подход украинского бойца к нашим позициям. Без применения оружия нарушителя задержали и доставили в отделение военной комендатуры, где оказали первую медицинскую помощь, провели осмотр, — цитирует слова начальника управления так называемой милиции ЛНР Яна Лещенко «Новынарня».

СепарСМИ назвали возраст, должность и место рождения Пупко. Младший сержант — 1991 года рождения, родился в селе Немовичи Сарнинский района Ровенской области. В 14-й бригаде занимает должность командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.

Примечательно, что со дня задержания 17 декабря, как передают оккупанты, до брифинга российских пропагандистов, прошло четыре дня.

Боевики на Донбассе пленили сержанта ВСУ, фото — Милитарный портал

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил после обеда 21 декабря признал, что военный ВСУ находится на временно оккупированной территории Луганщины.


В бригаде пока не реагировали на инцидент, о котором сообщили боевики.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 17 декабря Украине передали изуродованное тело военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, умершего на временно оккупированной территории. Военного задушили, на его теле обнаружены синяки и ссадины.

Источник: Ракурс


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