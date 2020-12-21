Выпал с 14-го этажа — в РФ погиб ученый, работавший над вакциной от коронавируса

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Российский биолог Александр Каганский, который «работал над вакциной от коронавируса», погиб в результате падения из окна многоэтажки. 45-летнего ученого нашли мертвым в Санкт-Петербурге 19 декабря.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за убийства ученого-биолога в Калининском районе Петербурга. Как пишут СМИ России, в субботу в полицию поступило сообщение о том, что из окна 14-го этажа выпал полураздетый мужчина. На его теле обнаружили ножевые ранения. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался Каганский.

Российский «MK» сообщил, что академик «разрабатывал вакцину против коронавируса» и погиб «при странных обстоятельствах», пишет Daily Мail.

Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, а также возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Согласно предварительным данным, ученый остановился в квартире у своего знакомого. Российские правоохранители уже задержали якобы подозреваемого в убийстве, который утверждает, что биолог совершил самоубийство.

Напомним, смерть Каганского — это восьмой летальный случай в РФ, связанный с коронавирусом. Ранее несколько российских COVID-пациентов выпали из окон больниц. Семьи жертв предполагают, что инфицированные испытывали суицидальные мысли вследствие действия медпрепаратов, используемых при лечении COVID-19 в России.