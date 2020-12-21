Вакцина от коронавируса. Фото: factor

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Использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС одобрил европейский регулятор.

Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Об этом сообщила исполнительный директор агентства Эмер Кук в понедельник, 21 декабря в ходе видеобрифинга.

Для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение. Она рекомендована для использования лицам старше 16 лет, — сказала она.

Вакцина от COVID-19 разработали американский фармгигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компании BioNTech, она показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Напомним, с 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой вакцину Pfizer-BioNTech получила медсестра из Нью-Йорка Сандра.

После начала массовой вакцинации в Великобритании и США зафиксировали несколько случаев аллергических реакций.