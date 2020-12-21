Акцію протесту проти Шкарлета влаштували студенти в Києві. Фото:

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Ракурс

Акція протесту студентів розпочалася 21 грудня біля будівлі Офісу президента України в Києві.

Студентські парламенти кількох вишів виступають проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Раніше вони обіцяли влаштувати мітинги. Трансляцію акції протесту проводять українські ЗМІ.

На сторінці «Рух опору капітуляції» у Facebook зазначається, що свого часу Шкарлет був членом «Партії регіонів» і отримував нагороди від українофоба Дмитра Табачника.

Також повідомляється, що новий міністр освіти начебто купив собі на університетські кошти автомобіль за 60 тис. дол. Згадується й плагіат у його наукових роботах та те, що Шкарлет виступає за «переосмислення» ЗНО й фактично його можливе скасування.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада призначила міністром освіти виконувача обов’язків керівника цього відомства Сергія Шкарлета. Днем раніше парламентський комітет з питань освіти не знайшов голосів для підтримки кандидатури Шкарлета. Студентські організації низки вишів пообіцяли влаштувати мітинги через таке кадрове призначення.