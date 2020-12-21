Украина арестовала 32 судна за посещение Крыма. Фото: РИА "Новости"

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Иностранные суда, которые заходили в оккупированный Крым, арестовала Украина.

Прокуратура АР Крым и Севастополя установила еще 32 судна, которые незаконно заходили в аннексированный полуостров. На эти суда наложили арест. Сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины расследуют уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ст. 332−1 УК Украины). Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

У Венедиктовой подчеркнули, что в украинское бюро Интерпола направят запрос для внесения этих судов в базу розыска. Также планируется направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи в аресте судов-нарушителей.

Как известно, с июля 2014 года все гавани Крыма закрыты для международного судоходства. Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова прокуратура квалифицирует как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства. Такие нарушения влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Правоохранители утверждают, что преимущественно в оккупированный Крым заходят суда под флагами РФ, а также Египта, Сирии и Ливана.

Напомним, в сентябре Украина наложила арест на 65 российских самолетов из-за нарушения правил въезда и выезда из аннексированного Крыма. Самолеты российских авиакомпаний осуществляли авиарейсы на полуостров, хотя с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять контроль над безопасностью полетов.