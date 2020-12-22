Вахтанг Кипиани стал претендентом на Шевченковскую премию. Фото: svoboda-news

https://racurs.ua/n148132-avtor-knigi-o-stuse-pretenduet-na-shevchenkovskuu-premiu-2021.html

Ракурс

Автор книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани стал претендентом на получение Шевченковской премии в 2021 году.

Члены комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на тайном голосовании сформировали «короткий» список, из которого выберут победителей в каждой из номинаций, сообщают в пресс-службе комитета.

В номинации «Публицистика, журналистика» вместе с Кипиани за премию будут бороться Станислав Асеев и Елена Белозерская-Воронова.

Освобожденный из плена боевиков на Донбассе журналист и блогер Асеев в книге «В изоляции» описал пытки заключенных.

Офицер морской пехоты Вооруженных Сил Украины, кавалер ордена «За мужество» III степени Елена Белозерская написала книгу «Дневник нелегального солдата». Она описала факты не только из своей жизни, но и еще много историй знакомых ей военнослужащих.

В своей книге Кипиани рассказывал о процессе над Стусом в 1980 году. Виктор Медведчук тогда выступал государственным адвокатом выдающегося поэта-диссидента. Многие историки и свидетели тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют политика в нарушении норм адвокатской этики.

Как известно, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Медведчука против издательства Vivat и автора книги Кипиани о запрете издания и распространения книги «Дело Василия Стуса».

Ранее мы сообщали — министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Минкульт рекомендует к чтению книгу Кипиани.