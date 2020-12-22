Вахтанг Кіпіані став претендентом на Шевченківську премію. Фото: svoboda-news

https://racurs.ua/ua/n148132-avtor-knygy-pro-stusa-pretenduie-na-shevchenkivsku-premiu-2021.html

Ракурс

Автор книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані став претендентом на присвоєння Шевченківської премії у 2021 році.

Члени комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка шляхом таємного голосування сформували «короткий» список, з якого оберуть переможців в кожній із номінацій, повідомляють у прес-службі комітету.

У номінації «Публіцистика, журналістика» разом із Кіпіані за премію боротимуться Станіслав Асєєв та Олена Білозерська-Воронова.

Звільнений з полону бойовиків так званої ДНР журналіст і блогер Асєєв у книзі «В ізоляції» описав тортури ув’язнених.

Офіцер морської піхоти Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня Олена Білозерська написала книгу «Щоденник нелегального солдата». Вона описала факти не тільки зі свого життя, а й ще й багато історій знайомих їй військовослужбовців.

У своїй книзі Кіпіані розповідав про судовий процес над Стусом у 1980 році. Віктор Медведчук тоді виступав державним адвокатом видатного поета-дисидента. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують політика у порушенні норм адвокатської етики.

Як відомо, Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата Медведчука проти видавництва Vivat та автора книги Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Раніше ми повідомляли — міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Мінкульт рекомендує до читання книгу Кіпіані.