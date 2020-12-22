Остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ оприлюднив Іран

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Остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ в Тегерані представила Організація цивільної авіації Ірану.

Звіт про катастрофу рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України», який був збитий після вильоту з аеропорту в столиці Ірану 8 січня, був переданий у понеділок через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака. Про це пише іранське інформагентство Tasnim News Agency.

Слідча група щодо авіаційних катастроф іранської Організації цивільної авіації опублікувала остаточний технічний звіт про катастрофу українського лайнера у понеділок, — вказано у повідомленні ЗМІ.

Учасники вебінару також провели низку бесід щодо технічного звіту. Наразі на офіційному сайті Організації цивільної авіації Ірану анонс про публікацію документу відсутній. Ісламська республіка анонсувала публікацію звіту ще 21 грудня.

Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою, — заявив у понеділок представник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.



Наприкінці листопада Тегеран підтвердив готовність виплатити компенсації за збитий український літак. Водночас заступник глави МЗС Євгеній Єнін повідомив, що для того аби перейти до питання компенсацій, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталося у ніч збиття літака.

Нагадаємо, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 осіб, які перебували на його борту, — 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн. Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом ППО Ірану.