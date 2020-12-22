В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148135-plan-vakcynuvannya-vid-covid-19-v-ukrayini-zatverdjeno-infografika.html

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В Україні затверджено план вакцинування населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення сьогодні, 22 грудня, ухвалив оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) з вакцинокерованих інфекцій. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України.

Зазначається, що мета плану — охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб) за період 2021−2022 років. У відомстві додають, що цей план буде гнучким, його оновлюватимуть кожні два тижні залежно від ситуації з COVID-19 та вакцинами.

Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику, — запевняють у ЦГЗ.

Згідно з планом, вакцинація має відбуватися у чотири етапи:

січень-квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;

квітень-червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень-вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинація здійснюватиметься на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Також окремим планом буде затверджена процедура вакцинування жителів тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у компанії BioNTech, котра розробила вакцину від коронавірусу, розповіли, чи зможе вона протистояти новому «британському» штаму.